Taliban, 200 Amerikalının ülkeden ayrılmasına izin verecek

Kabil'i ele geçiren grubun ardından durdurulan tahliyeler yeniden başlatılacak. ABD ve diğer ülke vatandaşları, Afganistan'dan ayrılacak.

Taliban'ın tahliyeleri 31 Ağustos'ta sona erdirdiği Afganistan'da yeni bir gelişme yaşandı.

Ülkeden çıkışların devam etmesi için Taliban'a baskı yapıldığı belirtildi.

AFGANİSTAN'DAN YENİ TAHLİYE

Bunun üzerine ABD'nin tahliye operasyonlarının ardından mahsur kalan 200 Amerikalı sivil ve üçüncü ülke vatandaşlarının Afganistan'dan ayrılmalarına izin verildi.

Tahliyelerin perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

AMERİKALILAR VE ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARI...

Konuyla ilgili bir yetkili, Amerikalıların ve üçüncü ülke vatandaşlarının, özel uçuşlarına izin verilmediği için Mezar-ı Şerif'te günlerce mahsur kalan insanlar arasında olup olmadığını söylemedi.