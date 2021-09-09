Euro
10.0614
0.45%
Dolar
8.5032
0.48%
Altın
489.73
0.61%
Borsa
1.436
0.18%
Bitcoin
394.680
1.30%
EXEN Coin
25.58
11.99%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Taliban, 200 Amerikalının ülkeden ayrılmasına izin verecek

    Kabil'i ele geçiren grubun ardından durdurulan tahliyeler yeniden başlatılacak. ABD ve diğer ülke vatandaşları, Afganistan'dan ayrılacak.
    • REUTERS
    • 09.09.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taliban, 200 Amerikalının ülkeden ayrılmasına izin verecek

    Taliban'ın tahliyeleri 31 Ağustos'ta sona erdirdiği Afganistan'da yeni bir gelişme yaşandı.

    Ülkeden çıkışların devam etmesi için Taliban'a baskı yapıldığı belirtildi.

    AFGANİSTAN'DAN YENİ TAHLİYE

    Bunun üzerine ABD'nin tahliye operasyonlarının ardından mahsur kalan 200 Amerikalı sivil ve üçüncü ülke vatandaşlarının Afganistan'dan ayrılmalarına izin verildi.

    Tahliyelerin perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

    AMERİKALILAR VE ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARI...

    Konuyla ilgili bir yetkili, Amerikalıların ve üçüncü ülke vatandaşlarının, özel uçuşlarına izin verilmediği için Mezar-ı Şerif'te günlerce mahsur kalan insanlar arasında olup olmadığını söylemedi.

    Taliban, 200 Amerikalının ülkeden ayrılmasına izin verecek #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir