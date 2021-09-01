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- Taliban, ABD, İngiltere ve Fransa bayrağıyla cenaze töreni düzenledi
Taliban, ABD, İngiltere ve Fransa bayrağıyla cenaze töreni düzenledi
ABD'nin ülkeyi terk etmesinin ardından düzenlenen sahte cenaze töreni, sosyal medyada gündem oldu. Taliban, 31 Ağustos için "Resmi özgürlük günümüz" dedi.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 10:14
- Güncelleme : 01.09.2021 - 10:17
Afganistan, ülkeden son ABD askerlerinin ayrılmasıyla birlikte ilginç görüntülere sahne oldu.
Ülkenin doğusundaki Host şehrinde bir araya gelen Taliban mensupları ve destekçileri sahte cenaze töreni düzenledi.
ÜÇ ÜLKENİN BAYRAĞINA SARILI TABUTLAR TAŞINDI
Cenaze töreninde ABD, İngiltere ve Fransa bayraklarına sarılı tabutlar dikkat çekti. Taliban destekçileri, tabutları elden ele dolaştırdı.
ABD'nin 20 yıllık işgalinin ardından tabutlar, kalabalığın arasında cadde boyunca taşındı.
"31 AĞUSTOS ÖZGÜRLÜK GÜNÜMÜZ"
Kalabalığın bir kısmı silahlarını havaya kaldırırken, diğerleri Taliban bayrakları salladı, bazısı da cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti.
Taliban yetkilisi Qari Saeed Khosti, "31 Ağustos bizim resmi özgürlük günümüz." dedi.
Taliban, ABD, İngiltere ve Fransa bayraklı cenaze töreni düzenledi ViDEO