Taliban, Afganistan'da Sar-i Pul şehrini ele geçirdi

Ülkenin kuzeyindeki vilayette Taliban tarafından kontrol sağlandı. Bölge, şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Afganistan'da barış sürecindeki belirsizlik sürerken, Taliban unsurları ilerleyişine devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki Tacikistan sınırında bulunan Kunduz vilayeti, Taliban tarafından ele geçirilmişti.

TALİBAN'IN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

AFP'nin aktardığına göre, son olarak yine Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin kontrolünün söz konusu grup tarafından ele alındığı kaydedildi.

ASKERLER KUŞATILDI

Kunduz'un ele geçirilmesinden saatler sonra Sar-i Pul'da şiddetli çatışmaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Taliban'ın bölgedeki bir tabur askeri de kuşattığı aktarıldı.

TALİBAN'IN SALDIRILARI HIZ KAZANDI

Saldırılarına hız veren Taliban, vilayet merkezlerine yönelmiş durumda. İlk ele geçirilen vilayet merkezi, Nimruz'un merkezi Zaranc oldu.

Taliban, Afganistan topraklarının büyük bir bölümünü kontrol altında tuttuğunu iddia ediyor.