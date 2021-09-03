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    Taliban, Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdi

    Taliban, Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdi

    Afganistan'da Taliban'a direnişin son kalesi olarak gösterilen 'Pencşir' Taliban'ın kontrolüne geçti.
    • AA
    • 03.09.2021 - 19:54
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 20:43
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    Afganistan'da yönetimin el değiştirmesinin ardından başlayan çalkantılı süreç devam ediyor.

    Son olarak Taliban, Afganistan'da tam hakimiyet için son kale Pencşir'i kuşatmıştı.

    TALİBAN, PENÇŞİR'E DE GİRDİ

    Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayetinin, Taliban'ın kontrolüne geçtiği öğrenildi.

    Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.

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    TALİBAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Öte yandan Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

    Taliban, Pençşir'in kontrol ettiğini duyuyarak, "Pençşir, İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdi" ifadelerini kullandı.

    HAVAYA ATEŞ AÇARAK KUTLADILAR

    Pençşir'in kontrole girmesinin ardından Taliban güçleri başkent Kabil’de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

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