Taliban, Ankara ziyaretini değerlendirdi

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, iki ülkenin tarihsel bağlarına değinerek, “Türkiye sahip olduğu imkanlarla Afganistan’da farklı alanlarda iyi bir role sahip olabilir" dedi.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Ankara temaslarını değerlendirdi, Türkiye'den beklentilerini anlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan’daki mevcut siyasi durumu ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüklerini aktaran Muttaki, Taliban’ın resmen tanınması ve ABD tarafından bloke edilen Afganistan’a ait varlıklarla ilgili konuların da gündeme geldiğini söyledi.

Afganistan’a ait varlıkların dondurulmasının uluslararası kanunlara ve insan haklarına aykırı olduğunu kaydeden Muttaki, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini, “Karşılıklı güzel mesajlar verildi. Afganistan hükümeti ve halkı konusunda görüşleri olumluydu.” şeklinde özetledi.

İKİNCİ GÖRÜŞME MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Muttaki, “Ayrıca insani yardımlarla ilgili Türkiye Kızılay yetkilileriyle bir araya geldik. Türkiye’nin birçok ülkeye yardım yaptığı konuşuldu ve kış gelmeden Afganistan halkına yardım yapılmasını konuştuk. Yine İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle de görüştük. Ziyaretimiz çok iyi geçti. Onlar bizi iyice dinlediler, biz de onları iyice dinledik. İnşallah gelecekte bu tür oturumları Kabil’de de gerçekleştiririz.” diye konuştu.

''TÜRKİYE YENİLEME ÇALIŞMALARINDA İYİ BİR ROL ALABİLİR''

Muttaki, ''Türkiye, sahip olduğu imkanlarla yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konularında ve Afganistan’ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir. Tüm alanlardan faydalanabilir'' dedi.



Emirhan Muttaki, Afganistan'ın hesaplarının bloke edildiğini hatırlaratak ekonomik sorunların çözümü için bunun kaldırılmasını istedi.

''KIŞ ÖNCESİ AFGANİSTAN HALKINA İNSANİ YARDIMI KONUŞTUK''

Ankara'da Kızılay yetkileriyle de bir araya gelen Muttaki yaklaşan kış öncesinde insani yardım ihtiyacını da konuştuklarını söyledi.

''BAŞKA ÜLKELERE GİDENLERİN SEBEBİ SİYASİ DEĞİL EKONOMİK''

Göçmenlerin ekonomik sorunlar nedeniyle ülkeyi terk ettiklerini savunan Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, "Güvenlik sorunu yok, siyasi nedenlerle kimseye zorluk çıkarılmıyor ve zarar verilmiyor" diye konuştu.

''YENİ DEVLETİN RESMEN TANINMAMASI DAEŞ'E YARIYOR''

Taliban yönetiminin tanınmamasının DAEŞ'i güçlendirdiğini de söyleyen Muttaki şöyle konuştu:

''Afganistan’daki yeni devletin resmen tanınmaması DAEŞ'e yarıyor. Dünya ülkeleri bir taraftan Afgan halkını kontrol edin, göç etmesinler diyor. Bir yandan da hükümeti resmen tanımayarak DAEŞ’a moral veriyorlar. Bu durum ne Afganistan ne de dünyanın menfaatine bir durumdur.”



Muttaki, Türk yetkililerle bir sonraki görüşmeleri Kabil'de yapmayı istediklerini de söyledi.