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    Taliban, Esadabad'da göstericilere ateş açtı

    Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında ulusal bayrak açan vatandaşların üzerine ateş açıldığı bildirildi.
    • REUTERS
    • 19.08.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 11:55
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    Taliban, Esadabad'da göstericilere ateş açtı

    Afganistan’da, Taliban’ın Kabil’e girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin de ülkeden ayrılması ile gerilim tırmandı.

    Ülkede yaşayan bazı vatandaşlar, kaçabilmek için Uluslararası Kabil Havalimanı’na akın etti.

    Birçok kişi, kendilerini kalkan uçakların muhtelif yerlerine bağlayarak ülkeden ayrılmaya kalktı. Yaşanan bu gerilim ortamında bir haber de Reuters’dan geldi.

    BAĞIMSIZLIK KUTLAMALARINDA BAYRAK AÇILDI

    Rueters tarafından yayınlanan bir habere göre, Afganistan'ın 19 Ağustos 1919'da İngiltere'den kazandığı bağımsızlık kutlamaları için vatandaşlar bir araya geldi.

    Afganistan’ın Esadabad kentinde, Afganistan Bağımsızlık Günü kutlamalarında ülkenin ulusal bayrağını açanların üzerine, Taliban tarafından ateş açıldı.

    ONLARCA YARALI OLDUĞU BİLDİRİLDİ

    Görgü tanığı Muhammed Salim, yaptığı açıklamada, Afganistan’ın Esadabad kentinde Taliban militanlarının Bağımsızlık Günü mitinginde ulusal bayrak açan insanlara ateş açması sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca yaralı olduğunu bildirdi.

    Taliban, Esadabad da göstericilere ateş açtı #1

    3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

    Dün, Celalabad kentinde düzenlenen protesto gösterilerinde Taliban militanlarının açtığı ateş sonucu en az üç kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.

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