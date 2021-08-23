Taliban: Eşref Gani, Afganistan'a dönebilir

Gani ve diğer Afgan yetkililerden, çıkarılan af kapsamında ülkeye dönmeleri istendi. İntikam alınacağı şeklindeki söylentilerin asılsız olduğu belirtildi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesiyle birlikte ülkenin Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kaçtı.

BAE, Gani ve ailesinin "insani gerekçelerle" ülkeye kabul ettiğini duyurmuştu.

GANİ VE DİĞER YETKİLİLERE "GERİ DÖNÜN" ÇAĞRISI

Genel af çıkardığını belirten Taliban, ülkeden ayrılan Gani de dahil olmak üzere tüm Afgan hükümet yetkililerinin ülkeye dönüp, yaşamaya devam edebileceklerini açıkladı.

"EŞREF GANİ İLE DÜŞMANLIĞIMIZ YOK"

Taliban’ın üst düzey isimlerinden Halil al-Rahman Hakkani, Pakistan'da yayın yapan Geo televizyonuna verdiği mülakatta, Taliban ile Eşref Gani, yardımcısı Emrullah Salih ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib arasında "düşmanlık olmadığını" söyledi.

Hakkani, "Herkesi affediyoruz; bize karşı savaşan generalden sıradan bir adama kadar." ifadesini kullandı.

"İNTİKAM ALMAYACAĞIZ, ONLAR BİZİM KARDEŞLERİMİZ"

Ülkeden kaçan Afganlardan kalmalarını isteyen Hakkani, Taliban'ın onlardan intikam alacağına dair iddiaların "düşmanlar tarafından yayıldığını" kaydetti. "Tacikler, Beluçlar, Hazaralar ve Peştunlar bizim kardeşlerimiz." diye ekledi.

Ancak halihazırda Afganistan'ı terk etmenin yollarını arayan çok sayıda insan olduğu, yaklaşık 800 Pakistanlının da ülkeden ayrılmak istediğine dikkat çekildi.

ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekeceğini ve askeri operasyonunu tamamladığını açıklamasının ardından Taliban, hükümet güçlerine karşı saldırı başlattı ve 15 Ağustos'ta Kabil'i savaşmadan ele geçirdi.

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