Taliban, giyim tarzını değiştirdi

Yönetimi ele geçiren grup, geçmişte tercih edilen kıyafetlerin aksine trend giysileri tercih ediyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü elinde tutan Taliban'ın kullandığı kıyafetler dikkat çekiyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Taliban mensuplarının farklı tarzlara büründüğü görüldü.

TALİBAN TREND KIYAFETLERLE SOKAKTA

Mevcut Taliban unsurları, seleflerinin sade görünümlü hali yerine şıklığa önem vermeyi tercih ederek, güneş gözlükleri, şık spor ayakkabılar ve farklı renkteki diğer kıyafetlerle trendi takip etmeye karar verdi.

1996'dan 2001'e kadar geleneksel kıyafetleriyle bilinen Taliban'ın, aynı zamanda uzun sakallı üyeleri bulunuyordu. Ancak bu durum tersine döndü. Ortaya çıkan karelerde, bazı mensupların sakalının kısa olduğu, kiminin de sakalını tamamen kestiği görülüyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE: TALİBAN 2.0

Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Taliban 2.0", "Yenilik getiren kimseler" olarak nitelendirilen grup, Afganistan'da "Batı etkisini ortadan kaldırma" iddiasına rağmen daha modern ve Batılı bir giyim tarzı benimsemiş durumda.

"TALİBAN MODA TASARIMCISI TUTTU"

"Görünüşe göre Taliban, giyim konusunda bir moda tasarımcısı tuttu. Bu Taliban mı yoksa Paris'teki podyumdan kaçan biri mi?" şeklindeki paylaşımlar dikkat çekti.