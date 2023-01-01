Taliban hükümeti tarafından geliştirilen Afganistan'ın ilk yerli otomobili Mada 9 ilk test sürüşünü yaptı.

Afganistan'da Taliban hükümeti 15 Ağustos 2021'de yönetimi ele geçirdi.

Bu andan itibaren birçok Afganistanlı mühendis ve eğitimli insan kendilerini yurt dışına atma çabaları içine girdi.

İktidara gelirken önceki dönemde yapılan politikaları uygulamayacağını söyleyen Taliban iktidara geldikten sonra ise bu kararına uymadı.

Tepki çeken kararlara imza attılar

İlk olarak kadınların üniversite öğrenimini yasaklayan Taliban rejimi, ardından da ülkede faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.

Taliban’ın aldığı bu kararlar ise uluslararası toplumda infial yarattı.

Taliban ilk yerli otomobilin prototipini test etti

Taliban yerli otomobil üretti

Bu gelişmelerin ardından Taliban bu kez farklı bir konuyla dünya gündemine oturdu.

Taliban yetkilileri ilk yerli otomobil olarak isimlendirdikleri 'Mada 9'un ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

Seri üretim başlıyor

Test sürüşünde konuşan mühendisler 5 yıllık çalışmanın sonunda otomobilin üretimin 2023 yılının ilk haftası başlayacağını söylediler.

Lüks otomobillerden esinlenerek tasarlanan 'Mada 9' tüm dünya kamuoyu tarafından sosyal medyanın gündemine oturdu.