Taliban Sözcüsü: Umuyoruz ki seçimleri Trump kazanır

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanmasını ve Afganistan'daki ABD askeri varlığını sonlandırmasını umduklarını söyledi.

ABD ile Taliban arasında müzakereler devam ederken Amerikan CBS kanalına telefonla bir mülakat veren Taliban Sözcüsü Mücahit, Trump'ın seçimleri kazanmasını istediklerini söyledi.

"UMARIZ KAZANIR VE ABD ASKERİ AFGANİSTAN'DAN GİDER"

Mücahit, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin, "Umuyoruz o (Trump) seçimleri kazanır ve Afganistan'daki Amerikan askeri varlığını sona erdirir." yorumunu yaptı.

"TRUMP'IN SAĞLIĞI İÇİN ENDİŞE ETTİK"

CBS News'e konuşan bir başka Taliban yetkilisi de "Trump'ın koronavirüs olduğunu duyduğumuzda onun sağlığı için endişe ettik, ancak şu anda iyiye gidiyor gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP, DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DÜRÜSTTÜ"

Taliban’ın bir başka kıdemli üyesi ise Başkan Trump’ın dürüstlüğünü överek, "Dürüst olmak gerekirse Trump bize düşündüğümüzden çok daha dürüst davrandı, hatta Camp David’deki görüşme teklifi nedeniyle şaşkına döndük" ifadelerini kullandı.

MURTAUGH: "TALİBAN'IN DESTEĞİNİ REDDEDİYORUZ"

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trump'ın seçim kampanya direktörü Tim Murtaugh ise Taliban'ın desteğini reddettiklerini ve Trump'ın Amerikan çıkarlarını her durumda koruyacağını kaydetti.

TRUMP, "ASKERLERİMİZ NOEL'DE DÖNECEK" DEMİŞTİ

Koronavirüse yakalanıp hastanede tedavi gördükten sonra pazartesi günü Beyaz Saray'a dönen Trump, önceki gün Twitter hesabından Afganistan'daki son duruma ilişkin bir açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı, "Afganistan'da görevine devam eden az sayıdaki cesur askerlerimiz Noel'e kadar evlerinde olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray'da 10 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Trump, "Kısa süre içinde Afganistan'daki asker sayımızı 4 bine indireceğiz. Aynı şekilde Irak'taki asker sayımızı da kısa sürede 2 bine indireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.