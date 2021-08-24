Taliban: Tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz

Ay sonuna dair tartışmalara değinen Taliban, sürecin uzatılmasına ilişkin anlaşmaya varılmadığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD birliklerinin Amerikalıların tahliyesi için 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'da kalmaya devam edebileceğini söylemişti.

Taliban ise Batılı güçlerin ülkeden ayrılması için söz konusu tarihin uzatılmayacağını belirtmişti.

31 AĞUSTOS AÇIKLAMASI

Taliban'dan yapılan son açıklamada, "Tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz. Sürenin uzatılması konusunda anlaşmaya varmadık." denildi.

"KABUL ETMEYECEĞİZ"

Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, bu tarihin ileri çekilmesini kabul etmeyeceklerini, Afganların ülkeden ayrılmalarından yana olmadıklarını kaydetti.

"31 Ağustos'tan sonra tahliyelere izin vermeyeceğiz ve farklı bir duruş sergileyeceğiz." ifadesini kullandı. Grup, bu açıklamayla çekilme takviminin güncellenmesine kapıları kapatmış oldu.

"CIA İLE GÖRÜŞMEDEN HABERDAR DEĞİLİM"

Afganistan'da yaşamın normale dönmeyi sürdürdüğüne, ancak Kabil Havaalanı'ndaki kaosun sorun teşkil etmeye devam ettiğine işaret eden Mücahid, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader'in Kabil'de gizlice görüştüğü haberinin sorulması üzerine konudan haberdar olmadığını öne sürdü.

KABİL'DEKİ HAVALİMANINDA UMUTLU BEKLEYİŞ

Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen on binlerce Afgan, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde ülkeden çıkarılma umuduyla bekleyişlerini sürdürüyor.

New York Times gazetesi, Başkan Biden'ın 31 Ağustos tarihinin uzatılmasına yönelik isteğinin Taliban liderleri tarafından kabul görmediğini aktardı.

Joe Biden'ın Afgan mülteci açıklaması ViDEO