Taliban üyeleri kuğulu deniz bisikletinde görüntülendi

Taliban üyelerinin lunapark aletleriyle çekilen fotoğraflarının ardından kuğulu deniz bisikletleriyle "tatbikat" yaptıkları ortaya çıktı.

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle Taliban yönetimi ele aldı.

Ülkede yaşanan kaos sürerken taliban yönetimi geçici hükümeti kurarak icraatlarına başladı.

Yakın zamanda düzenli ordu kurulacağı açıklanırken Taliban üyelerinin ilginç fotoğrafları sosyal medyada gündem oluyor.

ÇARPIŞAN ARABALARDAN KUĞULU BİSİKLETE

Kabil'in ele geçirildiği günler ellerinde ağır makinalı silahlarlaçarpışan arabalara ve atlı karıncaya binen Taliban üyelerinin bu kez de kuğulu deniz bisikletlerinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Kabil'e giren Taliban militanları lunaparkta eğlendi VİDEO

"TALİBAN'IN DENİZ TATBİKATI"

Yine ağır silahlarla daha çok eğlence amaçlı kullanılan deniz bisikletlerine binen Taliban üyelerinin görüntüleri "Taliban deniz tatbikatında" şeklinde yorumlandı.