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    Taliban'dan açıklama: Halk daha iyi yaşam istiyor

    Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganların ekonomik nedenlerle ülkeden ayrılmak istediğini söyledi.
    • AA
    • 23.08.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 15:42
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    Taliban'dan açıklama: Halk daha iyi yaşam istiyor

    Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Sky News'e konuştu.

    Şahin, Kabil'deki tahliyeler sırasında ülkeden gitmek isteyen Afganların oluşturduğu kaos görüntüleri için değerlendirmede bulundu.

    "BİR TÜR EKONOMİK GÖÇ"

    Afganların, Batı ülkelerinde yaşamak istediklerini belirten Şahin, "Bu bir tür ekonomik göçtür çünkü Afganistan yoksul bir ülke. Halkın yüzde 70'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

    "DAHA İYİ YAŞAM İSTİYORLAR"

    Herkes müreffeh bir yaşam için Batı ülkelerine yerleşmek istiyor. Bunun korkmakla bir ilgisi yok." dedi.

    Taliban dan açıklama: Halk daha iyi yaşam istiyor #1

    Şahin, Taliban'ın kapı kapı dolaşarak eski yönetim çalışanlarını aradığı yönündeki iddiaları da yalanladı. Şahin ayrıca, Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra yabancı güçlerin kalmasını istemediklerini dile getirdi. Yabancı güçlerin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin tamamlanması için belirlenen 31 Ağustos tarihinin, "kırmızı çizgileri" olduğunu belirten Şahin, ABD ve İngiltere'nin tahliyeler için ülkede asker bulundurma amacıyla ek süre talep etmeleri halinde tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine, "Cevabımız hayırdır. Aksi halde bunun sonuçları olur." dedi.

    BIDEN'DAN 'YAPTIRIM' AÇIKLAMASI

    ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini açıklamıştı. Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar tamamlamayı umut ettiklerini belirten Biden, gerekli görüldüğü takdirde Taliban'a karşı yaptırımları destekleyeceğini söylemişti.

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