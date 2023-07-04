Taliban'dan Afganistan'da kadın kuaförleri ve güzellik salonlarına yasak Taliban, Afganistan genelinde kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladı. Kadın kuaförleri ve güzellik salonlarına faaliyetlerini sonlandırmaları için 1 ay süre tanındı.

AA

Taliban, Afganistan’da yeni bir yasağa daha imza attı…

Buna göre ülke genelinde kadın kuaförleri ve güzellik salonları artık olmayacak.

Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Sıddık Akif Muhacir yaptığı açıklamada, yasakla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların doğru olduğunu söyledi.

1 ay süre tanındı

Muhacir, yasağın gerekçesini ya da kuaförler kapatıldıktan sonra kadınlara herhangi bir alternatif sunulup sunulmayacağını açıklamadı.

Sosyal medyada dolaşan bir kararnamede, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin, başkent Kabil ve diğer vilayetlerdeki kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladığı iddia edilmişti.

Buna göre, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarına faaliyetlerini sonlandırmaları için 1 ay süre tanınıyor.

Kadınların görselleri spreyle boyanmıştı

Afganistan'da kuaför ve güzellik salonları, Taliban'ın 2 yıl önce yeniden iktidarı ele geçirmesinin ardından açık kalmıştı.

Salonlar, vitrinleri kapalı ve dışarıdaki kadın görselleri spreyle boyanmış şekilde hizmet veriyorlardı.

Taliban daha önce iktidarda olduğu 1996-2001 yılları arasında da güzellik salonlarını kapatmıştı.

Kızların eğitimi de yasak

Taliban daha önce de kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesini, sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını, dizi ve sinema filmlerinde rol almasını yasaklamıştı.

Taliban ayrıca kızların ilkokul üstü kurumlarda eğitim görmesine de yasak getirmişti.