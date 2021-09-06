Taliban'dan Angela Merkel'e Afganistan daveti

Grubun sözcüsü Mücahid, Alman başbakanı Afganistan'da görmek istediklerini söyledi.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, uluslararası arenada diğer ülkeler tarafından tanınmak istiyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Almanya ile iyi ilişkiler geliştirme talebini dile getirdi.

ALMANYA'YA "İLİŞKİ KURALIM" MESAJI

Mücahid, Bild gazetesine verdiği mülakatta, "Alman hükümetinin yeni hükümetimizle mümkün olan en iyi diplomatik ilişkilere sahip olmasını istiyoruz. İnsani yardım alanında Alman hükümetinin elinden geldiğince bizi desteklemesini ve yardım etmesini istiyoruz." dedi.

"MERKEL'İ İÇTENLİKLE KARŞILARIZ"

"Almanya şansölyesini Afganistan'da ağırlar mısınız?" şeklindeki bir soruya Mücahid, "Elbette. Bizi ziyaret etmelisiniz. Özellikle Angela Merkel'i içtenlikle karşılarız. Sizi görmekten mutlu oluruz." yanıtını verdi.

"ALMAN HÜKÜMETİ BİZE YARDIM EDEBİLİR"

Öte yandan sağlık, eğitim ve altyapı konularında da yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Mücahid, Alman hükümetinin kendilerine yardım edebileceğine inandıklarını söyledi.

"GÜVENLİKLERİNİ SAĞLARIZ"

"Alman hükümeti, girişimcilerini Afganistan'a yatırım yapmaya teşvik edebilir. Bunun önünü açarız ve güvenliklerini sağlarız. Almanya bu konuda endişelenmemeli." diye konuştu.

MERKEL: TALİBAN İLE KONUŞMAK ZORUNDAYIZ

Bu arada Başbakan Angela Merkel, Afganistan'da Almanya için çalışmış insanların tahliyesi konusunda Taliban ile konuşmak zorunda olduklarını kaydetti.

Merkel, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yeniden faaliyetine geçmesini "İyi bir işaret." şeklinde yorumladı.