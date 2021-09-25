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    Taliban'dan ceza açıklaması: İnfazlar ve el kesme gerçekleştirilecek

    Taliban'dan ceza açıklaması: İnfazlar ve el kesme gerçekleştirilecek

    Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi, Afganistan'da cezalandırma uygulamalarıyla ilgili olarak 'infaz ve el kesme' gerçekleştireceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 02:41
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 02:55
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    Taliban’ın kurucularından ve 90’ların sonunda Adalet bakanlığı ve Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı görevlerinde bulunan Molla Nooruddin Turabi, Associated Press'e açıklamalarda bulundu.

    Turabi açıklamalarında, Taliban’ın ceza olarak infaz ve el kesme gerçekleştireceğini belirtti.

    DÜNYAYI MÜDAHALE ETMELERİNE KARŞI UYARDI

    Turabi, Afganistan'ı en son yönettiklerinde İslam hukukun sert yorumlanması konusu üzerine Taliban’ın ceza olarak bir kez daha halka açık olmasa da infaz ve el kesme gerçekleştireceğini söyledi.

    Molla Turabi, geçmişte Taliban'ın bazen bir stadyumda kalabalıkların önünde gerçekleşen infazlarına yönelik öfkeyi reddederken dünyayı Afganistan'ın yeni yöneticilerine müdahale etmelerine karşı uyardı.

    Taliban dan ceza açıklaması: İnfazlar ve el kesme gerçekleştirilecek #1

    ''KANUNLARIMIZI KURAN'A GÖRE YAPACAĞIZ''

    Turabi, “Stadyumdaki cezalar için herkes bizi eleştirdi ama biz onların kanunları ve cezaları hakkında hiçbir şey söylemedik” derken, “Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söylemeyecek. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız” diye konuştu.

    Taliban dan ceza açıklaması: İnfazlar ve el kesme gerçekleştirilecek #2

    DAVALARA YARGIÇLAR KARAR VERECEK

    Turabi, bu kez kadınlar da dahil olmak üzere yargıçların davaları karara bağlayacağını ancak Afganistan yasalarının temelinin Kuran olacağının altını çizip aynı cezaların tekrar uygulanacağını vurguladı.

    Röportajda son olarak, ceza olarak el kesmenin güvenlik için çok gerekli ve caydırıcı etkisi olduğunu bildiren Molla Turabi, Bakanlar Kurulu'nun cezaların halka açık bir yerde yapılıp yapılmayacağını araştırdığını ve "bir politika geliştireceğini" sözlerine ekledi.

    Taliban dan ceza açıklaması: İnfazlar ve el kesme gerçekleştirilecek #3

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