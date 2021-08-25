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    Taliban'dan kadınlara uyarı: Bir süre sokağa çıkmayın

    Taliban'dan kadınlara uyarı: Bir süre sokağa çıkmayın

    Taliban, güvenlik güçleri tarafından olumsuz bir durum yaşanmaması için kadınlardan geçici bir süre evde kalmalarını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 14:00
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    Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Zabihullah Mücahit, güvenlik güçlerinin kadın Afganlarla olan iletişimine değindi.

    Güvenlik güçlerinin kadınlarla iletişim kurma konusunda eğitim almadıklarını belirten Mücahit, bazılarının nasıl konuşması gerektiklerini bilmediğini vurguladı.

    "BİR SÜRE SOKAĞA ÇIKMAYIN"

    Bunun üzerine Taliban Sözcüsü Mücahit'ten, kadınlara, "Bir süre evden çıkmayın" uyarısı geldi. Mücahit, geçici bir süreliğine evde tutulacak kadınların işlerinden çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını da belirtti.

    Taliban dan kadınlara uyarı: Bir süre sokağa çıkmayın #1

    "KÖTÜ MUAMELEYİ ENGELLEMEK İSTİYORUZ"

    Mücahit'in gerekçesi ise "Bu karar kadınların kötü muamele görmesini engellemek için" oldu.

    Öte yandan karar üzerine BBC'ye konuşan kadınlar ise Mücahit'in iddiasına karşın çalışma haklarının kalıcı olarak engellendiğinden endişeli. Bazı kadınlar işe gittiklerinde artık orada çalışmadıklarının kendilerine bildirildiğini aktarırken, bazı kadınlar da "Erkek bir akrabanızı getirin, işinizi ona devredin" dendiğini söylüyor.

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