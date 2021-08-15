Taliban'ın Afganistan'ın başkentine girmesinin ardından ABD'den ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'ın başkent Kabil'e ulaşmasının ardından, "Afganistan'da kalmak çıkarımıza değil" açıklamasını yaptı.

Sınır kontrollerini ele geçiren Taliban, kısa bir süre sonra Kabil'e girdi.

Taliban'ın Kabil'e girdiğini ise Afganistan İçişleri Bakanlığı duyurdu. Taliban'ın başkente girmesiyle birlikte, halk kaçmaya başladı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TALİBAN'IN İLERLEYİŞİNİ DEĞERLENDİRDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN kanalında Jake Tapper'ın programına konuk olarak ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecini ve Taliban'ın ilerleyişini değerlendirdi.

"JOE BİDEN YANILDI" SORUSUNA YANIT VERİRKEN ZORLANDI

Tapper'ın, "Daha geçen ay Başkan Joe Biden Taliban ülkeyi ele geçiremez demişti, ama yanıldı, ne oldu?" şeklindeki sorusuna yanıt verirken zorlanan Blinken, ABD'nin Afganistan'da yapması gereken her şeyi yaptığını söylemekle yetindi.

Blinken, Afganistan'dan ayrılma kararının doğru olduğunu, daha önce İngilizlerin ve Rusların da uzun süre bu ülkede kalıp sonra ayrıldığını, mevcut durumda ABD'nin de ayrılmasının kendi çıkarına uygun olduğunu ifade etti.

"AFGANİSTAN'DA 5-10 YIL DAHA KALMAK BİZİM ULUSAL ÇIKARIMIZA DEĞİL"

"Beğenin ya da beğenmeyin 1 Mayıs'ta çıkacağımıza ilişkin bir anlaşma var. Biz çekilme işlemini başlattık mı, başlattık. Afganistan'da 5-10 yıl daha kalmak bizim ulusal çıkarımıza değil." değerlendirmesini yapan Blinken, kararlarından pişman olmadıklarını yineledi.

ABD ordusu Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor VİDEO

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"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA HIZLI OLDU"

Taliban'ın hızlı ilerleyişi ve Kabil'i kuşatması konusundaki görüşü sorulan Blinken, "Açıkçası (Afgan) güvenlik güçlerinin ülkeyi savunamadığını gördük ve bu beklediğimizden daha hızlı oldu." dedi.

Taliban'dan herhangi bir talepte bulunmadıklarını söyleyen Blinken, "Taliban'a, eğer askeri personelimize ve (tahliye) operasyonumuza müdahale ederlerse hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğimizi söyledik." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden dünkü açıklamasında, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için gönderilen asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurmuştu.