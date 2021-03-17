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- Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli hayatını kaybetti
Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli hayatını kaybetti
2 haftadır nerede olduğu bilinmeyen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğü açıklandı.
- AA
- 17.03.2021 - 23:55
- Güncelleme : 17.03.2021 - 23:57
Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, 2 haftadır nerede olduğu bilinmeyen Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğünü açıkladı.
"TANZANYA'DA SALGIN YOK" DEMİŞTİ
Tanzanya'da koronavirüs salgını olmadığını ileri süren devlet başkanı John Magufuli, üst düzey isimlerin peş peşe ölmesinin ardından halktan "panik yapmamalarını" istemişti.
"3 GÜN BOYUNCA DUA EDİN"
Magufuli, Tanzanya Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi'nin cenazesinde yaptığı konuşmada, solunum hastalıklarını yenebilmek için halktan 3 gün boyunca dua etmelerini söylemişti.