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    Tanzanya uçağı göle düştü

    Bir yolcu uçağı iniş yapmaya çalıştığı esnada Victoria Gölü'ne düştü. 15 kişinin kurtarıldığı kazada uçak içerisinde kaç kişi olduğu bilgisine ulaşılamadı.
    • 06.11.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 12:28
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    Tanzanya uçağı göle düştü

    Tanzanya'nın en büyük havayolu şirketi Precision Air'e ait yolcu uçağı Bukoba kentindeki havaalanına iniş yapmaya çalıştı.

    Bu sırada oluşan kazada uçak Victoria Gölü'ne düştü.

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, başkent Darüsselam'dan kalkan uçağın fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Victoria Gölü'ne düştüğü belirtildi.

    Arama ve kurtarma ekipleri botlarla olay yerine sevk edilirken, şu ana kadar 15 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

    "Lütfen sakinliğimizi koruyalım"

    Uçakta kaç yolcunun bulunduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı. Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Precision Air'e ait uçağın karıştığı kaza haberini üzüntü ile öğrendim. Kurtarma operasyonlarının devam ettiği anlarda lütfen sakinliğimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

    Uçağın tamamı sular altında

    İHA'nın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın neredeyse tamamının sular altında kaldığı görüldü.

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