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Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı

Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı

3 polis memuru ve 1 özel güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıda, 6 kişi de yaralandı. Silahlı saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.