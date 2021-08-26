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    Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı

    3 polis memuru ve 1 özel güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıda, 6 kişi de yaralandı. Silahlı saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 09:21
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    Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı

    Tanzanya’nın Darüsselam kentinde bulunan Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı oldu.

    Saldırıda, 3 polise memuru ve 1 özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

    SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini ve bölgede kontrolün sağlandığını aktardı.

    Hassan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı diledi.

    Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı VİDEO

    "SORUNLAR VAR, ASKERLERİMİZ ORADA"

    Polis Başmüfettişi Simon Sirro basına verdiği demeçte, polisin saldırganı teşhis etmeye çalıştığını belirterek saldırının nedenini henüz bilmediklerini açıkladı.

    Saldırının, Tanzanya'nın bu ay bölgesel bir güvenlik gücünün parçası olarak terör örgütlerine karşı savaşmak için asker gönderdiği komşu Mozambik'teki rolüyle ilgili olabileceğini öne süren Sirro, "Sorunlar var, askerlerimiz orada" dedi.

    Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı #1

    Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı #2

    Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı #3

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