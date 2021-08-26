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- Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı
Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı
- İHA
- 26.08.2021 - 08:40
- Güncelleme : 26.08.2021 - 09:21
Tanzanya’nın Darüsselam kentinde bulunan Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı oldu.
Saldırıda, 3 polise memuru ve 1 özel güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini ve bölgede kontrolün sağlandığını aktardı.
Hassan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı diledi.
Tanzanya’daki Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı VİDEO
"SORUNLAR VAR, ASKERLERİMİZ ORADA"
Polis Başmüfettişi Simon Sirro basına verdiği demeçte, polisin saldırganı teşhis etmeye çalıştığını belirterek saldırının nedenini henüz bilmediklerini açıkladı.
Saldırının, Tanzanya'nın bu ay bölgesel bir güvenlik gücünün parçası olarak terör örgütlerine karşı savaşmak için asker gönderdiği komşu Mozambik'teki rolüyle ilgili olabileceğini öne süren Sirro, "Sorunlar var, askerlerimiz orada" dedi.