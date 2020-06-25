Tanzanyalı madenci iki taşla milyoner oldu

Tanzanyalı madenci iki taşla milyoner oldu

İki tanzanit taşını satan ve karşılığında 3.4 milyon dolar kazanan madenci, yaşadığı bölgeye alışveriş merkezi ve okul yaptırmayı planlıyor.

Tanzanya’da yaşayan Saniniu Laizer adlı madenci, dünyanın en değerli madenlerinden biri olarak gösterilen iki tanzanit taşı buldu.

Ülkede şu ana kadar çıkarılanların en büyükleri olduğu bildirilen toplam 15 kilo ağırlığındaki taşları Tanzanya Madencilik Bakanlığı’na satan Laizier, 3.4 milyon dolar (23 milyon 300 bin Türk Lirası) kazandı.

BBC’ye konuşsan ve 30’dan fazla çocuğun babası olan Laizer, “Yarın büyük bir parti olacak.” dedi.

20 YIL İÇİNDE TÜKENEBİLİR

Tanzanit yalnızca ülkenin kuzeyinde çıkıyor ve gelecek 20 yıl içinde tükeneceği düşünülüyor. Yeşil, kırmızı, mor ve mavi tonlarında bulunabilen taş, süs eşyası yapımında kullanıyor. Taşın fiyatı, renginin özelliğine ve berraklığına göre değişiyor.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE OKUL YAPTIRACAK

52 yaşında olan ve dört eşi bulunan Laizer, kazandığı parasıyla bir okul ve alışveriş merkezi yaptıracağını açıkladı.

“Bir alışveriş merkezi ve okul inşa etmek istiyorum. Evimin yanında adımı taşıyan bir okul yaptıracağım. Mahallemde çocuklarını okula yollamak için yeterli gelire sahip olmayan çok fazla insan yaşıyor. Ben eğitim almadım ama işlerimi profesyonelce yürütmek istiyorum. Çocuklarımın da işlerinde uzman ve yetkin olmasını istiyorum.” dedi.

2 BİN İNEĞİNE BAKMAYA DEVAM EDECEK

Laizer, hayat tarzında bir değişikliğe gitmeyeceğini, sahip olduğu 2 bin ineğe bakmaya devam edeceğini dile getirdi.

"GECELERİ SORUNSUZ YÜRÜYEBİLİYORUM"

Parasının hırsızlara kaptırmaktan korkmadığını ve ekstradan bir önlem almayacağını aktaran Laizer, "Burada yeterince güvenlik var. Sorun olmayacak. Geceleri bile sorunsuz yürüyebiliyorum." diye konuştu.