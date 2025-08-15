Tarihi buluşma bugün: Trump ve Putin bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Alaska’da Türkiye saatiyle 22:30’ta bir araya gelmesi bekleniyor.

İki lider arasındaki bu görüşme, dördüncü zirve olarak tarihe geçecek.

Zirveye ilişkin ayrıntılar ise netleşmeye başladı.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN KAMERALARIN KARŞISINA GEÇECEKLER

Kritik zirveye ilişkin son bilgileri Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşhakov duyurdu. Buna göre zirvenin adresi Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü olacak.

Uşakov, üssün yakınlarında Sovyet askerlerine ait mezarların bulunduğunun ve bunun sembolik olduğunun altını çizdi. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak görüşmede liderler önce tercümanların katılımıyla yüz yüze görüşecek; ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla sürecek.

Müzakereler, çalışma kahvaltısıyla devam edecek. Liderlerin görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçmesi de bekleniyor.

ANA GÜNDEM UKRAYNA SAVAŞI VE ULUSLARARASI GÜVENLİK OLACAK

Ushakov, zirvenin ana başlığının Ukrayna savaşı ve uluslararası güvenlik olacağını söyledi. Putin ve Trump'ın ticaret ve ekonomide yüksek potansiyele sahip işbirliğini görüşeceklerini de belirtti.

Uşakov, zirvede hazır bulunacak heyetlere dair de ayrıntı paylaştı. Buna göre her iki heyette de beş üst düzey yetkili olacak. Katılımcı sayısınınsa “görüşmelerin hassas niteliği” nedeniyle sınırlı olduğunu açıkladı.

Zirve öncesi her iki taraf da son hazırlıklarını yapıyor. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin Trump ile yapacağı görüşmeye yönelik hazırlık kapsamında Rus yetkililerle toplantı düzenledi.

"ABD YÖNETİMİ BARIŞ KOŞULLARINI YARATMAK İÇİN ÇABALIYOR"

Toplantının başında konuşan Putin, ABD yönetiminin, Ukrayna krizinin çözümünde enerjik ve samimi bir şekilde çabaladığını söyledi.

Rusya lideri, "ABD yönetimi, krizi sonlandırmak ve bu çatışmaya dahil olan taraflar için faydalı olacak anlaşmalara ulaşmak için ülkelerimiz arasında, Avrupa'da ve tüm dünyada uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için çabalıyor." ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKEDEN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün Alaska’da yapılacak görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini bildirdi.

Kremlin, "Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor. Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor. Alaska'da yapılacak Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını şimdiden tahmin etmek yanlış olur." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, "ABD, Ukrayna'daki barış için her şeyi yapacak. Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz ama barış için anlaşmak Rusya ve Ukrayna'ya kalmış." dedi.

PESKOV: NORMAL İLİŞKİLERE DÖNMEK ZOR

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un 6 Ağustos’ta Rusya’yı ziyaret ederek Putin tarafından kabul edildiğini anımsatan Peskov, görüşmenin verimli ve kapsamlı geçtiğini belirterek, "Bazı sinyaller verildi, bazıları alındı. Bu da zirveye zemin hazırladı." ifadelerini kullandı.

Putin-Trump görüşmesinin kısa sürede organize edildiğini ancak tüm hazırlıkların eksiksiz yapıldığını dile getiren Peskov, "Amerikalıların daha önce Rusya ile ilişkileri kopardığını, bu nedenle normal ilişkilere dönmenin zor olduğunu" vurguladı.

Görüşmenin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiğini dile getiren Peskov, "Herhangi bir belgenin imzalanması öngörülmüyor, bu yönde hazırlık yapılmadı. Ancak ortak basın toplantısı planlandığına göre, Putin elde edilecek uzlaşıları ve ortaya çıkan anlayış çerçevesini paylaşacaktır." dedi.

Görüşmenin sonucuna ilişkin soruya Peskov, "Görüşmenin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Sonucu tahmin etmeye çalışmak büyük bir hata olur." yanıtını verdi.