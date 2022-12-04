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    Tarihi taçta, Kral Charles'ın töreni için değişiklik yapılacak

    Gelecek yıl düzenlenecek tören için taç üzerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilecek.
    • 04.12.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 09:23
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    Tarihi taçta, Kral Charles'ın töreni için değişiklik yapılacak

    İngiltere'de Kraliyet mücevherlerinin önemli parçalarından olan St Edward Tacı, ülkenin yeni Kralı Charles için tekrar düzenlenecek.

    Kral 3. Charles için, gelecek yıl 6 Mayıs'ta Westminster Kilisesi'nde taç giyme töreni yapılacak.

    Londra Kalesi'nden alındı

    Buckingham Sarayı, söz konusu tacın Kral Charles'ın töreni için üzerinde değişiklik yapılmak üzere Londra Kalesi'nden alındığını duyurdu.

    Genellikle Kale'de sergilenen ve Kraliyet mücevherlerinin bir parçasını oluşturan taç, Kral 2'nci Charles'ın 1661'deki taç giyme töreninden bu yana kullanılıyor.

    Tacın yapıldığı taşlar

    Reuters'ın haberine göre, Charles, düzenlenecek törende İmparatorluk Tacı'nı da takacak.

    St Edward Tacı; yakut, ametist taşı, safirler, lal taşları, topazlar ve turmalinlerle süslenmiş som altından yapıldı.

    Tarihi taçta, Kral Charles ın töreni için değişiklik yapılacak #1

    Tarihi taçta, Kral Charles ın töreni için değişiklik yapılacak #2

    Tarihi taçta, Kral Charles ın töreni için değişiklik yapılacak #3


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