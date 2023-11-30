Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AB toplantısına katıldı: İşbirliğini geliştireceğiz Bakan Yumaklı, Brüksel'deki toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortak politikalar çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi en büyük hedefimiz" dedi.

AA

Brüksel'de Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım konulu toplantıya katıldı.

Türkiye'nin AB'ye katılım süreci çerçevesinde düzenlenen söz konusu toplantının ikincisi, Bakan Yumaklı ve AB Komisyonu Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski'nin katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarım ve kırsal kalkınma stratejileri, gıda güvenliği, tarım ürünlerinde ikili ticaretin geliştirilmesi, IPARD Programı ve coğrafi işaretler konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Zorlu sınama döneminde diyalog mesajı

Gıda sistemlerinin, iklim değişikliği başta olmak üzere, zorlu sınamalardan geçtiği bu dönemde taraflar, özellikle yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik ekseninde, tarım alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ve diyaloğun artırılmasının önemini vurguladı.

Toplantının ilki, Mayıs 2022'de Ankara'da gerçekleşmişti. Bakan Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantımız için Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'deyiz.

Yumaklı: İşbirliğinin geliştirilmesi en büyük hedefimiz

Gıda güvenliği, coğrafi işaretler ve IPARD programı gibi birçok farklı konuyu ele aldıklarına işaret eden Yumaklı, şöyle dedi:

Ortak politikalar çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi en büyük hedefimiz.

"Türkiye-AB işbirliğinin artırılmasına odaklandık"

AB Komisyonu Üyesi Wojciechowski de "Bugün tarım konusunda ikinci AB-Türkiye üst düzey diyaloğuna ev sahipliği yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı'yı Brüksel'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Wojciechowski, gıda güvenliği, tarım ürünleri ve gıda ticareti, coğrafi işaretlerin korunması, sürdürülebilir gıda sistemlerinde IPARD programları ile Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü ve G20 gibi çeşitli platformlarda Türkiye-AB işbirliğinin artırılmasına odaklandıklarını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)