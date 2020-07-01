Tatar: Türkiye'den gelen misafirler bizleri mutlu etti

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, salgın sonrasında gerçekleştirilen ilk uçuşu değerlendirdi.

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'na 3 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, uçuşla ilgili yaptığı açıklamada, KKTC'nin pandemi sürecinde başarılı bir süreç geçirdiğine vurgu yaptı.

Tatar, "Kuzey Kıbrıs güvenli bir ülkedir. Güvenli bir limandır." diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs süresince Kıbrıs Türk halkının sağlığına gösterdiği yakın ilgiye de teşekkür etti.

"TEK BAĞLANTIMIZ TÜRKİYE"

Ülkeye bu sabah gelen uçaklarla 550 turistin geldiğini ifade eden Tatar, "Buradan Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na teşekkür ediyorum. KKTC'ye uçmaları bizler için önemlidir. Tek bağlantımız Türkiye'den gelen misafirlerimiz bizleri mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU OLANI YAPIYORUZ"

1 Temmuz kararı ile risk de aldıklarını kaydeden Tatar, "Bizler doğru olanı yapıyoruz. Ayakta durabilmek için bu adamı atmak zorundaydık. Kuzey Kıbrıs'ı ayakta tutan en önemli sektörler olan turizm ve eğitimi ayakta tutmamız gerekir. Halkımız aldığımız karara sağ duyulu yaklaşmıştır. Hükümet olarak bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenimiz tamdır." diye konuştu.

"EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ"

Hükümete yönelik bazı eleştirilerin de olduğunu ifade eden KKTC Başbakanı Tatar, "Türkiye risklidir diyorlar. Rum tarafı da kapılarını açtı. Risk varsa, oradan da gelir. Tabii ki koronavirüs çıkabilecek durum olabilir, ama bunların önlemlerini aldık. Bizler, riskleri en aza indirecek çalışmaları yaptık, yapıyoruz. Riski en iyi şekilde yöneteceğiz." dedi.