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    Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü

    Paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.10.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 13:17
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    Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü

    Rusya'ya bağlı Tataristan’ın Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

    16 ÖLÜ, 7 YARALI

    Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre; 16 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi.

    Kazanın nedeni henüz bilinmezken, uçağın fazla yolcu taşıması nedeniyle düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.

    Geçtiğimiz eylül ayında Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yine L-410 tipi uçak düşmüş, uçaktaki 4 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

    Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü

    Tataristan da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü #1

    Tataristan da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü #2

    Tataristan da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü #3

    Tataristan da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü #4

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