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    Tayland Başbakanı Prayut, gazetecilere dezenfektan sıktı

    Gazetecinin sorusuna öfkelenen Başbakan Prayut, kızgınlığını basın mensuplarına dezenfektan sıkarak gösterdi.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 16:28
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    Tayland Başbakanı Prayut, gazetecilere dezenfektan sıktı

    Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, haftalık düzenlenen basın toplantısı sonrası salondan ayrılmadan önce muhabirlere dezenfektan sıktı.

    Prayut, bir gazetecinin olası kabine değişikliği ile ilgili sorusuna sinirlendi.

    TAYLAND BAŞBAKANI'NIN DEZENFEKTANLI TEPKİSİ

    Gazetecilerden kendi işlerini yapmalarını isteyen Prayur, kürsüden ayrılırken eline aldığı dezenfektanı ön sırada oturan basın mensuplarına sıktı.

    Neye uğradığını şaşıran gazeteciler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

    Tayland'da askeri vesayete karşı çıkan muhalifler, hükümetin istifasını ve yeni seçim için anayasada reform yapılmasını istiyor.

    Tayland Başbakanı Prayut, gazetecilere dezenfektan sıktı ViDEO

    Tayland Başbakanı Prayut, gazetecilere dezenfektan sıktı #1

    Tayland Başbakanı Prayut, gazetecilere dezenfektan sıktı #2

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