Tayland Başbakanı, su savaşına bizzat dahil oldu! Yeni yılı ve bereketi temsil eden su festivali ülkede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam edilirken Başbakan Prayut Chan-o-cha başkent Bangkok sokaklarında su savaşlarına katıldı.

İHA

Güney Asya ülkesi Tayland’da yeni yıl ve ülkenin en büyük bayramı olarak kutlanan Songkran festivali, sokaklarda yapılan su savaşları ve etkinliklerle kutlanıyor.

Bayramın ilk günü tapınak ziyareti gerçekleştiren Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, ikinci gün başkent Bangkok sokaklarında düzenlenen su savaşlarına katıldı.

Ülkede yaklaşan seçimler öncesinde son günlerde yerel halkla sıkça bir araya gelen Prayut’un, başkent sokaklarında kısa süreli katılım gösterdiği su savaşları sonrası tamamen ıslandığı görüldü.

İlgi yoğun oldu

Son üç yıldır ülkedeki Covid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle gerçekleştirilmeyen Songkran su festivaline, bu yıl yerli halkın yanı sıra yabancı turistlerin de ilgisi oldukça yoğun oldu.

İzdiham yaşandı

Başkent Bangkok’un ünlü eğlence sokağı Khaosan’da su savaşlarına yoğun katılım nedeniyle izdiham yaşandı.

Polisin müdahalede bulunmak zorunda kaldığı izdiham sonrası eğlence alanına giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlandı.