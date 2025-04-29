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İHA

Kral ilk kez yurt dışına çıktı...

Tayland Kralı ve aynı zamanda pilot olan 72 yaşındaki Maha Vajiralongkorn ile yardımcı pilot koltuğuna oturan Kraliçe Suthida, 25-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdikleri Bhutan ziyaretinde Boeing 737-800 tipi Kraliyet uçağını kendileri uçurdu.

DÜNYANIN EN ZORLU PİSTİNE İNDİ

Yaklaşık 4 saat süren uçuşun ardından dünyanın en zorlu pistlerinden biri olarak bilinen Paro Havalimanı’na iniş yapan Tayland Kraliyet çiftini, Bhutan Kralı Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ve Kraliçe Jetsun Pema karşıladı.

2016 yılında tahta geçen Tayland Kralı Vajiralongkorn, göreve gelişinden bu yana gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinde Bhutan'ın başkenti Thimphu’daki Kraliyet Sarayı'nda ağırlandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İki ülkenin kraliyet ailelerinin bir araya geldiği 4 gün boyunca başkent çevresinde büyük güvenlik önlemleri alındı.

Aynı zamanda iki Budist ülkesi olan Tayland ve Bhutan’ın Kraliyet aileleri, 13. yüzyılda inşa edilen tarihi Changangkha Lhakhang tapınağında düzenlenen dini törene de katıldı.

DÖNÜŞ YOLUNDA DA KENDİSİ KULLANDI

Ziyaretin ardından dün Bhutan’dan ayrılan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida, dönüş yolculuğunda da kokpite geçerek Kraliyet uçağını kendileri kullandı.