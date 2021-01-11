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    Tayland Kralı, süpürgeyle cezaevini süpürdü

    Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla boğuşurken, yeni bir belgesel çekimi için kameralar karşısına geçerek, Bangkok'taki Bangkok'taki cezaevini süpürdü.
    • DHA
    • 11.01.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 17:21
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    Tayland Kralı, süpürgeyle cezaevini süpürdü

    Dünyanın en tartışmalı lideri arasında yer alan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, imajını düzeltmek için çekilen belgesel filminde kameraların karşısına geçti.

    Kral Vajiralongkorn, başkent Bangkok'taki cezaevinde elinde süpürge ile birlikte kameralara poz verdi.

    Kral Vajiralongkorn'u eşi Sineenat Wongvajirapakdi de yalnız bırakmadı.

    Çekilen belgeseldeki görüntülerde, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un erken tahliye edilen, çok çalışarak rehabilite edilen mahkumlara yardım ederken ve yerleri süpürürken görüldü.

    RESMİ METRESİNİ DE AFFETMİŞTİ

    Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, geçtiğimiz eylül ayında sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı resmi metresini affederek Almanya'daki haremine almıştı. Alman basını, Sineenat Wongvajirapakd’inin özel uçakla Almanya’ya getirildiğini öne sürmüştü.

    Tayland Kralı, süpürgeyle cezaevini süpürdü #1

    Tayland Kralı, süpürgeyle cezaevini süpürdü #2

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