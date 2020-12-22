Tayland Kralı'nın resmi sevgilisinin çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Evlendikten sadece üç ay sonra doğum günü için kendisine resmi sevgili ataması yapan ve salgın sırasında haremiyle otele kapanan Tayland Kralı’nın adı, şimdi de fotoğraf skandalına karıştı.

Tayland'da sular durulmuyor.

Uzun süredir monarşi karşıtı protestolara sahne olan ülkede, son olarak başkent Bangkok'ta hafta sonu bir alışveriş merkezinde protesto düzenlendi.

Göstericiler, Tayland Prensesi Sirivannavari'nin kendi adını taşıyan mağazasının önünde vücutlarına yazdıkları sloganları sergiledi.

AĞIR CEZALAR VAR

Geçtiğimiz haftalarda Taylandlı yetkililer, aralarında 16 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu en az 35 protestocuyu Kraliyet Ailesi'ni karalamakla suçlamıştı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve monarşiyi eleştirenlere verilmesi öngörülen 15 yıla varan ağır hapis cezaları, ülkede büyük tartışma konusu oluyor…

DÜŞMANLARA ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR GÖNDERİLDİ

Tüm bunlar yaşanırken, Tayland bir başka skandalla dünyanın gündemine oturdu.

Tayland Kralı'nın sevgilisinin düşmanları, monarşi karşıtı aktivistlere kadının cinsel içerikli çıplak fotoğraflarını gönderdi.

Maha Vajiralongkorn'un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş, çoğu çıplak olan 1000'den fazla fotoğrafı dağıtıldı.

HEPSİNİ KENDİ ÇEKTİ

Gündeme bomba gibi düşen haber, geçen yıl hapse atılan Wongvajirapakdi'nin, milyarder Kral'ın haremine yeniden katılmak üzere hapisten çıkmasının ardından geldi.

Tüm askeri rütbelerini yitiren ve kendisini kraliçe gibi konumlandırmaya çalışan sevgili, hükümdarın resmi eşi olan ülkenin kraliçesinin kuyusunu kazmakla suçlandı. Bu nedenle hapse atılan resmi sevgiliye, kraliyet ve askeri unvanları geri verildi.

The Times gazetesinden aktarılan habere göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderildi.

“HAREME DÖNÜŞÜNÜ SABOTE ETMEK İÇİN SIZDIRILDI”

Fotoğrafları Taylandlı akademisyen Pavin Chachavalpongpun da aldı.

Şu anda Japonya'da yaşayan Chachavalpongpun, monarşiyi eleştiren açıklamaları nedeniyle ülkesi Tayland'da adli kovuşturma ile karşı karşıya.

İngiliz gazeteci Marshall, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Görüntülerin çoğu kendi çektiği fotoğraflar ve onlarcası çok açık. Vajiralongkorn'a göndermek için bu açık fotoğraflarını çekmiş olması muhtemel görünüyor. Sineenat'ın uygunsuz görüntüleri, Vajiralongkorn'un resmi metresi olarak haremine dönüşünü sabote etmek amacıyla sızdırılmış." dedi.

BİR ASIR SONRA İLK KEZ…

Koi Wongvajirapakdi adıyla da bilinen Sineenat, geçen temmuz ayında kralın 67'nci doğum günü münasebetiyle resmi sevgili unvanı almıştı.

Kraliyet sarayı, ikilinin yanı sıra Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafını yayınlamıştı. 46 sayfalık biyografinin de yer aldığı bölüm, dakikalar içinde çökmüştü.

Neredeyse bir asırdır ilk kez bir Taylandlı hükümdar, evlendikten sonra resmi metres edinmişti.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 'resmi metres' ilanından sonra konuşan kralın annesi Kraliçe Sirikit, "Oğlum biraz zamparadır." demişti.

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