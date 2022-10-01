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    Tayland’a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

    Türk Hava Yolları (THY), Tayland uçuşlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu
    • 01.10.2022 - 13:29
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    Tayland’a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

    Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde uygulanan aşı ve PCR testi zorunluluğu uygulamasını ekleyen ülkelere Tayland da dahil oldu.

    Böylece yolcular, aşı ve PCR testi ibraz etmeden bu ülkeye giriş yapabilecek.

    "Aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur"

    İHA'ya göre Tayland’a seyahat edecek yolculara ilişkin Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

    “Tayland'da uygulanan Covid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Tayland'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur”

    Tayland’a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı #1


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