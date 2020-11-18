Tayland'da alt geçidi basan suyun boşaltılması için şaşırtan protesto

Tayland’da ekimdeki yoğun yağış sonucu su basan ve yetkililerin ilgilenmediği alt geçite ihtiyaç duyan bölge sakinleri, plaj malzemeleriyle eğlenceli bir protesto yaptı.

Tayland'da Non Sung bölgesindeki tren hattının yakınında yaşayanların güvenliği ve rahatlığı için inşa edilen alt geçit, 28 Ekim’deki yağış sebebiyle sulara gömülmüştü.

State Railway of Thailand'ın (Tayland Devlet Demiryolları - SRT) yetkisi altındaki alt geçit kullanılamaz duruma gelmiş, bölge halkı da her gün birkaç kilometre daha fazla yol yürümek zorunda kalmıştı.

DİKKATLERİ ÇEKEBİLMEK İÇİN ALT GEÇİTİ PLAJA ÇEVİRDİ

Yetkililer, halkın çağrılarına kulaklarını tıkarken bölge sakinlerinden Jitiwat Nakchamsilp, dikkatleri çekebilmek için alt geçiti plaja çevirme fikrini hayata geçirdi.

Bangkok Post'un haberine göre, iki kişiyi daha yanına alan Nakchamsilp, deniz yatağı, şemsiye, şezlonglar, oltalar ve piknik malzemeleri alıp alt geçite gitti. Daha sonra çektikleri fotoğrafları Facebook’ta paylaşan Nakchamsilp’in gönderisi viral oldu.

"BURADAKİ İNSANLARIN YARDIM İSTEYECEK KİMSESİ YOK"

Ülkedeki ana akım medyanın da haber yaptığı olay, nihayetinde SRT’yi de alarma geçirdi. Nakchamsilp, eylem hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dikkatleri çekmek için fotoğrafları paylaşmaya karar verdim. Çünkü buradaki insanların yardım isteyecek kimsesi yok."

Gözler bölgeye çevirilince, SRT su pompalarıyla bölgeye koştu ve belediyeyle birlikte yaptıkları çalışmayla alt geçitteki suyu boşalttı.