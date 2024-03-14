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Tayland'da ateş alan top mermisi kazayla savaş gemisini vurdu: 13 yaralı

Tayland'da ateş alan top mermisi kazayla savaş gemisini vurdu: 13 yaralı Bir Tayland Savaş Gemisi'nden yanlışlıkla fırlatılan top mermisi, başka bir askeri gemiye çarparak 2'si ağır şekilde olmak üzere toplam 13 denizcinin yaralanmasına neden oldu.