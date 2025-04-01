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AA & Ensonhaber

Myanmar'da dün meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından, şiddetli şekilde hissedilen sarsıntılar Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir faciaya yol açtı. Bangkok'ta bir yüksek katlı binanın inşaatında çökmeler meydana geldi.

11 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI, 76 KİŞİ KAYIP

Olayda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı ve 76 kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen uzman ekiplerin katılımıyla devam ediyor.