Tayland'da güzellik kraliçesi seçilmeyince sinir krizi geçirdi

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Tayland’da düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışması, skandal bir olaya sahne oldu.

"Uluslararası" bir güzel aranan yarışmada, finalistlerden biri sinir krizi geçirdi.

Yarışmada Hindistan temsilcisi Rachel Gupta, tüm jüri ve katılımcılar tarafından güzellik kraliçesi seçilerek birinci oldu.

İKİNCİ OLUNCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sosyal medyada büyük bit kitle tarafından desteklenen Myanmar güzeli Thae Su Nyein ise ikincilik tacını alınca sinir krizi geçirdi.

Birinci olacağını bekleyen Nyein, sonuçları öğrenince sahnede sinir krizi geçirdi ve kendisini kaybetti.

İKİNCİLİĞİNİ DE KAYBETTİ

Gözyaşlarına boğulan model, korumalar eşliğinde indirilirken yarışmanın organizatörü, Nyein'in başındaki tacı aldı.

Yarışmanın organizatörlerinden yapılan açıklamada, Thae Su Nyein'in "uygunsuz davranışları" nedeniyle ikincilik tacının geri alındığı belirtildi.

O anların sosyal medya üzerinde paylaşılmasıyla, yarışmanın kazananından çok Nyein'in sinir krizi geçirdiği anlar viral oldu.

"TAVİZ VEREMEYİZ"

Thae Su Nyein’in yaşadığı duygusal anlar ve ardından tacının elinden alınması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Yarışma sonucuna dair tartışmalar sürerken, Miss Grand International yönetimi ise kararlılığını koruyarak yarışma kurallarına uygun olmayan davranışlara taviz verilmeyeceğini belirtti.

Organizatör şirketin açıklamasının ardından Myanmarlılar, Nyein'e olan desteklerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile gösterdi.