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Tayland'da havai fişek festivali renkli görüntüler oluşturdu

Tayland'da havai fişek festivali renkli görüntüler oluşturdu Tayland'ın ünlü eğlence ve tatil şehri Pattaya'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen havai fişek festivali bu yıl da renkli görüntülerle başladı.