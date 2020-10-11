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    Tayland'da hemzemin geçitte tren otobüse çarptı: 17 ölü, 30 yaralı

    Tur otobüsüne Budist tapınağına giderken trenin çarptığı belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
    • AA
    • 11.10.2020 - 10:01
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    Tayland'da hemzemin geçitte tren otobüse çarptı: 17 ölü, 30 yaralı

    Tayland'ın başkenti Bangkok'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Chacheongsao bölgesinde, hemzemin geçitte tren 65 yolcusu bulunan tur otobüsüne çarptı.

    Bölge yöneticisi Prathueng Yookassem, Tayland PBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yağmur yağıyordu, muhtemelen şoför treni görmedi." dedi.

    EN AZ 17 KİŞİ ÖLDÜ

    Kazada en az 17 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını belirten Prathueng, yaralıların hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

    BUDİST TAPINAĞINA GİDİYORLARDI

    Otobüste, Chachoengsao'daki Budist tapınağına giden yolcuların bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Tayland da hemzemin geçitte tren otobüse çarptı: 17 ölü, 30 yaralı #1

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