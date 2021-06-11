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Tayland'da kazadan mucizevi kurtuluş
İki araç tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan kadının o anları, saniye saniye kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 16:59
- Güncelleme : 11.06.2021 - 17:37
Tayland'da yürekleri ağza getiren kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Puket'te karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, hızla gelen iki aracı fark etti.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler, refüje çıkarak kaza yaptı. Araçları gören kadın, geri doğru giderek ezilmekten son anda kurtuldu.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza yapan araçlardaki sürücüler hastaneye kaldırılırken, Taylandlı kadın yara almadan kurtuldu.
Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.
Tayland'da kazadan mucizevi kurtuluş ViDEO