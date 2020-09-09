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    Tayland'da klozetten çıkan piton, genç adamın cinsel organını ısırdı

    Tayland'da bir evin klozetinden çıkan piton, 18 yaşındaki Siraphop Masukarat'ın cinsel organını ısırdı. Genç adam yaşadığı şok sonrası hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 16:54
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    Tayland'da klozetten çıkan piton, genç adamın cinsel organını ısırdı

    Tayland'da bir garip yılan vakası yaşandı...

    18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genç, evindeki klozette otururken piton cinsi olarak nitelendirilen yılanın saldırısına uğradı.

    PİTON KLOZETTEN ÇIKTI, GENÇ ADAMI ISIRDI

    Genç adam, pitonun cinsel organını ısırması sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı.

    Pitonun klozete nereden girdiği henüz bilinmezken, Masukarat'ın önemli bir sağlık durumunun olmadığı öğrenildi.

    Tayland'da klozetten çıkan yılan genç adamın cinsel organını ısırdı- İZLE

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    Tayland da klozetten çıkan piton, genç adamın cinsel organını ısırdı #1

    Tayland da klozetten çıkan piton, genç adamın cinsel organını ısırdı #2

    Tayland da klozetten çıkan piton, genç adamın cinsel organını ısırdı #3

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