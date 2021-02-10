Tayland’da koronavirüse benzer yeni virüs türü tespit edildi

Asya'da koronavirüse benzeyen bir tür ortaya çıktı. Bilim insanları, yeni virüs türünü "RacCS203" olarak isimlendiriyor.

Dünya koronavirüs salgınından kurtulmanın yollarını ararken, Tayland'da söz konusu virüse benzeyen yeni bir tür ortaya çıktı.

AT NALI YARASALARINDA KEŞFEDİLDİ

Yeni bir araştırmaya göre, Sars-CoV-2'ye yüzde 91,5 oranında benzediği ifade edilen yeni virüs türü, at nalı yarasalarında ortaya çıktı.

Asya basınında yer alan haberlerde, bu gelişmenin, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentine başka bir yerden gelmiş olabileceğinin işareti şeklinde yorumlanabileceği belirtildi.

Singapur Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni virüs türünü "RacCS203" olarak adlandırıyor.

100'DEN FAZLA TÜRÜ VAR

Şimdiye kadar Sars-CoV-2'ye en yakın virüs türünün Çin'in Yunnan eyaletindeki at nalı yarasasındaki virüsle yüzde 96,2 genetik benzerlik gösterdiği aktarıldı.

At nalı yarasası sınıfında Avustralya'dan Avrupa'ya kadar yaygın olan 100'den fazla tür olduğu kaydedildi.

Sonuçları Nature Communications'ta yayınlanan çalışmaya göre, Sars-CoV-2 ile bağlantılı koronavirüsler, Tayland'daki birçok yarasada bulunuyor.

DSÖ EKİBİNİN VUHAN'DAKİ ARAŞTIRMASI

Koronavirüsün kökenini araştırmak üzere, salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) görevlileri, elde edilen verilere göre salgının Vuhan'da Aralık 2019'dan önce tespit edilmediğini kaydetti.

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