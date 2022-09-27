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    Tayland'da Noru Tayfunu alarmı

    Filipinler'i etkisi altına alan ve 5 kişinin ölümüne neden olan Noru Tayfunu'nun, Güney Doğu Asya'ya doğru ilerlemesi nedeniyle Tayland'da alarm verildi.
    • 27.09.2022 - 01:47
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    Tayland'da Noru Tayfunu alarmı

    Filipinler’in kuzeyini vuran ve Karding olarak da adlandırılan Noru Tayfunu’nun Doğu Asya’ya doğru ilerlemesi nedeniyle Tayland’da alarm verildi.

    Önce Vietnam'ı, sonra Tayland'ı etkileyecek

    İHA'nın haberine göre; Tayland Metoroloji Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde acil olarak kurduğu Noru Tayfun Takip Merkezi’nden yetkililer yaptıkları basın açıklamasında, Noru’nun 27-28 Eylül tarihlerinde Vietnam’a ve 29’undan itibaren de Tayland’da ulaşması beklendiği ifade edildi.

    Tayland da Noru Tayfunu alarmı #1

    3 metrelik dalga uyarısı

    Tayfunun 29 Ekim’den itibaren öncelikle Tayland’ın kuzey şehirlerinde ve sonraki günlerde tüm ülkede etkili olmasının beklendiği ifade edilirken, Tayland halkı muhtemel sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Belirtilen günlerde denizlerdeki dalga seviyelerinin 3 metreye kadar çıkması beklendiği belirtilirken, küçük balıkçı teknelerine denize açılmamaları yönünde uyarı yapıldı.

    Noru Tayfun Takip Merkezi, beklenmekte olan tayfun süresince ülkenin çeşitli bölgelerinde yer alan meteoroloji departmanları, kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma yürütecek.

    Tayland da Noru Tayfunu alarmı #2

    Filipinler'de 5 kişi hayatını kaybetti

    Filipinler’in kuzeyini vuran Noru Tayfunu nedeniyle San Miguel bölgesinde sel sularında mahsur kalanları kurtarmaya giden 5 görevlinin bulunduğu botun üzerine duvar yıkıldığı ve çalışanların sel sularına kapılarak hayatlarını kaybettiği ifade edildi. Filipinler’de Noru’nun etkili olduğu bölgelerde toplamda 74 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

    Tayland da Noru Tayfunu alarmı #3

    Tayland da Noru Tayfunu alarmı #4

    Tayland da Noru Tayfunu alarmı #5

    Tayland da Noru Tayfunu alarmı #6

    Tayland da Noru Tayfunu alarmı #7

    Tayland da Noru Tayfunu alarmı #8


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