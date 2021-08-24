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Tayland'da öfkeli fil, heykeli yıktı
Ulusal parkta heykeli yere düşüren fil, daha sonra arkasını dönüp ormana gitti.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 14:09
- Güncelleme : 24.08.2021 - 14:24
Tayland'da heykele saldıran fil, kameraya yansıdı.
Khao Yai Ulusal Parkı'ndaki filin, heykel file doğru yaklaştığı görüldü.
HEYKELİ DÜŞÜRÜP UZAKLAŞTI
Kısa süre sonra vurduğu heykeli yere düşüren fil, arkasını dönüp bölgeden uzaklaştı.
Park görevlileri, heykelin kırılan parçalarını toplamak için temizlik yaptı.
Tayland'da öfkeli fil heykeli yıktı ViDEO