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    Tayland'da öfkeli fil, heykeli yıktı

    Ulusal parkta heykeli yere düşüren fil, daha sonra arkasını dönüp ormana gitti.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 14:24
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    Tayland'da öfkeli fil, heykeli yıktı

    Tayland'da heykele saldıran fil, kameraya yansıdı.

    Khao Yai Ulusal Parkı'ndaki filin, heykel file doğru yaklaştığı görüldü.

    HEYKELİ DÜŞÜRÜP UZAKLAŞTI

    Kısa süre sonra vurduğu heykeli yere düşüren fil, arkasını dönüp bölgeden uzaklaştı.

    Park görevlileri, heykelin kırılan parçalarını toplamak için temizlik yaptı.

    Tayland'da öfkeli fil heykeli yıktı ViDEO

    Tayland da öfkeli fil, heykeli yıktı #1

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