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Tayland’da taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü

Tayland’da taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü

Koronavirüsün olumsuz etkilediği sektörlerden birinin de taksicilik olduğu Tayland’da bir taksi şirketinin sahibi, çalışanlarının araçları sebze yetiştirmek için kullanmasına izin verdi.