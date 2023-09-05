Tayland'da tanıştığı kadınları dolandıran Türk Bangkok’ta fitness eğitmeni olarak çalışan ve iyi görünüşünü kullanarak kandırdığı varlıklı kadınlardan aldığı paralarla ortadan kaybolan Türk vatandaşı O.G., otelinde yakalandı.

DHA

Tayland’ın gündeminde bir Türk var...

Bangkok’ta fitness eğitmeni olarak çalışan ve iyi görünüşünü kullanan Türk vatandaşı O.G., varlıklı kadınları dolandırdı.

Olayın güvenlik güçlerine iletilmesinden sonra O.G., Merkezi Soruşturma Bürosu (CIB) tarafından başkent Bangkok’ta kaldığı otelde gözaltına alındı.

Görünüşünü kullanarak para aldı

CIB’den yapılan açıklamada, O.G., fitness eğitmeni olarak görev yaptığı, iyi görünüşüyle Taylandlı kadınları kandırarak bir Udomsuk’ta iş yerine yatırım yapmaları için onları ikna ettiği, parayı aldıktan sonra da kadınlarla iletişimi kestiği ifade edildi.

Polis diğer mağdurlara çağrı yaptı

O.G.’nin bahsi geçen iş yerini yıllar önce kapattığı ortaya çıktı.

CIB, O.G. tarafından dolandırılan diğer mağdurların da kendilerine ulaşması çağrısında bulundu.

Ayrıca CIB, şüphelinin ‘eski asker’ olduğu bilgisini paylaştı.