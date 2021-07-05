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    Tayland'daki kimya fabrikasında patlama

    Başkentte bulunan kimya fabrikasında gelen patlamanın ardından en az 20 kişinin yaralandığı belirlendi.
    • İHA
    • 05.07.2021 - 12:03
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    Tayland'daki kimya fabrikasında patlama

    Tayland’ın başkenti Bangkok’un banliyölerindeki Suwannaphumi Uluslararası Havalimanı’na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan plastik sünger üreten kimya fabrikasında önce şiddetli bir patlama medyana geldi.

    Patlamanın ardından bölgede büyük çaplı yangın çıktı.

    Olayda fabrika çalışanı ve çevredeki evlerin sakinleri dahil 20’den fazla kişi yaralandı.

    KONUTLARDA MADDİ HASAR GÖRÜLDÜ

    Patlama nedeniyle fabrikanın yakınlarında bulunan 10 fabrika ve konutta maddi hasar meydana geldi. Patlama nedeniyle evlerin kapı ve pencereleri parçalanırken, büyük yıkım yaşandı.

    Tayland'daki kimya fabrikasında patlama VİDEO


    Tayland daki kimya fabrikasında patlama #1

    BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ

    Yerel yönetim, bölgeden tahliye emri verdi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, fabrikanın tesis deposunda bulunan yaklaşık 20 ton kimyasal maddenin yangının nedeni olabileceği iddia ediliyor.

    Tayland daki kimya fabrikasında patlama #2

    Tayland daki kimya fabrikasında patlama #3

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