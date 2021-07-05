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Tayland'daki kimya fabrikasında patlama
- İHA
- 05.07.2021 - 12:03
Tayland’ın başkenti Bangkok’un banliyölerindeki Suwannaphumi Uluslararası Havalimanı’na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan plastik sünger üreten kimya fabrikasında önce şiddetli bir patlama medyana geldi.
Patlamanın ardından bölgede büyük çaplı yangın çıktı.
Olayda fabrika çalışanı ve çevredeki evlerin sakinleri dahil 20’den fazla kişi yaralandı.
KONUTLARDA MADDİ HASAR GÖRÜLDÜ
Patlama nedeniyle fabrikanın yakınlarında bulunan 10 fabrika ve konutta maddi hasar meydana geldi. Patlama nedeniyle evlerin kapı ve pencereleri parçalanırken, büyük yıkım yaşandı.
Tayland'daki kimya fabrikasında patlama VİDEO
BÖLGE TAHLİYE EDİLDİ
Yerel yönetim, bölgeden tahliye emri verdi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, fabrikanın tesis deposunda bulunan yaklaşık 20 ton kimyasal maddenin yangının nedeni olabileceği iddia ediliyor.