Euro
10.1033
-0.04%
Dolar
8.523
0.04%
Altın
494.55
0.07%
Borsa
1.432
1.27%
Bitcoin
344.439
2.92%
EXEN Coin
23.45
-2.41%
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Tayland’dan güneş kremlerine yasak

    Tayland’da kimyasal içerikli güneş kremlerinin kullanımı mercanlara zarar verdiği gerekçesiyle deniz parklarında yasaklanırken, yasağa uymayanlara 25 bin TL para cezası verileceği belirtildi.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 00:09
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 00:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tayland’dan güneş kremlerine yasak

    Tayland’da güneşten korunmak için kullanılan krem ve losyonların mercanlara verdiği zararla ilgili endişeler tekrar gündeme geldi.

    Hükümet mercanları korumaya yönelik yeni bir girişime imza attı.

    Tayland’daki tüm ulusal deniz parklarında, kimyasal içerikli güneş kremlerinin kullanımı mercanlara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklandı.

    LOSYONLAR MERCAN LARVALARINA ZARAR VERİYOR

    Taylandlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, güneşten korunmak için kullanılan losyonlarda yaygın olarak bulunan 4 kimyasal bileşenin mercan larvalarına zarar verdiği belirtilerek, mercan üremesini engellediği ve resif ağarmasına neden olduğu bildirildi.

    Tayland’dan güneş kremlerine yasak #1

    YAKLAŞIK 25 BİN TL PARA CEZASI

    Açıklamada, içeriğinde oksibenzon, oktinoksat, 4-methylbenzylidene camphor veya bütilparaben bulunan kremlerin kullanımının yasaklandığı ifade edildi.

    Yasağa uymayanların 100 bin Tayland bahtı (2 bin 100 sterlin, yaklaşık 25 bin TL) para cezasına çarptırılacağı aktarıldı.

    Söz konusu yasağın nasıl uygulanacağına yönelik detay verilmedi.

    Tayland’dan güneş kremlerine yasak #2

    MAYA KOYU 2018'DEN BERİ KAPALI

    Tayland’ın Phi Phi Leh Adası’nda yer alan Maya Koyu, yoğun geçen turizm sezonunun ardından mercanların büyük oranda zarar görmesi nedeniyle 2018’de kapatılmıştı.

    Maya Koyu’nun, ziyaretçi sayısındaki keskin artışın olumsuz etkileri nedeniyle 2021’e kadar kapalı kalacağı belirtilmişti.

    Öte yandan, benzer güneş kremi yasakları, Pasifik’teki Palau Adası ve ABD’nin Hawaii eyaletinde de uygulanmaya devam ediyor.

    Tayland’dan güneş kremlerine yasak #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir