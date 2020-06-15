Taylor Swift'ten ırkçı heykelleri kaldırın çağrısı

ABD'li ünlü pop yıldızı, tarihi kötülüklerle dolu kişiliklerin heykelleri için "Irkçı figürleri temsil eden anıtların olması beni sinir ediyor." dedi.

Irkçı şahsiyetlerin heykellerinin saldırıya uğramasıyla ilgili tartışmalara Taylor Swift de katıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan gösteriler, birçok ülkeye yayıldı. Geçmişi sömürgecilikle dolu ırkçı figürlerin heykelleri yıkılmaya başlandı.

Taylor Swift, memleketi Tennessee eyaletindeki köle sahiplerini ve diğer tartışmalı tarihi figürleri temsil eden anıtların kaldırılması çağrısında bulundu.

"IRKÇI FİGÜRLER BENİ SİNİR EDİYOR"

Onurlandırılan "kötü adamların" bunu haketmediğini belirten Swift, yetkililerden söz konusu heykellerin sökülmesini istedi.

ABD'li pop yıldızı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Tennesseeli olarak, kötü şeyler yapan ırkçı figürleri temsil eden anıtların olması beni sinir ediyor. Edward Carmack ve Nathan Bedford Forrest eyalet tarihimizin aşağılık figürleridir ve bu şekilde ele alınmalıdır." dedi.

"CARMACK BEYAZ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUYORDU"

Geçen hafta gösteriler sırasında heykeli yıkılan Carmack'ı işaret eden Taylor Swift, söz konusu ismin "linci destekleyen yazılar yayınlayan, beyaz üstünlüğünü savunan bir gazete editörü" olduğunu söyledi. Göstericiler, Tennessee Meclis Binası'nın dışında bulunan Carmack'ın heykelini 30 Mayıs'ta yıkmıştı.

İngiltere ve ABD'de köle sahipleri ve diğer ırkçı geçmişe sahip figürleri temsil eden heykeller saldırıya uğramaya devam ediyor. Irkçı heykellerin kaldırılmasının, ABD'li siyahilerin yaşamlarını iyileştireceğini belirten Swift, şunları söyledi:

"Irkçıları onurlandırmak için mücadele ettiğinizde siyahi Tennesseelilere ve onların tüm dostlarına nerede durduğunuzu göstermiş oluyorsunuz ve bu rencide etme döngüsünü sürdürüyorsunuz. Geçmişi değiştiremezsiniz ama bunu değiştirebilirsiniz."