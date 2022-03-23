Tayvan: Taiping'i silahlandırmayacağız

Pekin yönetimiyle gerginlik yaşayan Tayvan, Taiping'in durumu hakkında açıklama yaptı.

Asya'da Çin ile Tayvan arasındaki gerilim devam ediyor.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-Cheng, Güney Çin denizindeki Taiping Adası'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Chiu, Tayvan’ın adayı silahlandırmayacaklarını belirterek, Tayvan Yasama Meclisi'ne durum hakkında açıklama yaptığını ve bölgedeki Çin faaliyetlerini takip ettiklerini duyurdu.

"ÇİN TEHDİDİNE KARŞI TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Çin’in askeri faaliyetlerinin arttığını dile getiren Chiu, Filipinler ve Vietnam’ın da Güney Çin denizinde hak iddia ettiklerini ve bu nedenle bölgede Çin tehdidine karşı sürekli teyakkuzda olduklarını dile getirdi.

Konuya ilişkin yapılan eleştirilere yanıt veren Chiu, Tayvan’ın adayı silahlandırdığına dair söylentilerin yalan olduğunu ve Tayvan Sahil Savunma ve Savunma Bakanlığı'nın adada üsse sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD: ÇİN YAPAY ADALARI SİLAHLANDIRDI

ABD’nin Hint-Pasifik Komutanlığı Komutanı Amiral John Aquilino, yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin bölgede yer alan yapay adalara hava araçları için hangar inşa ettiğini ve buna ek olarak cephanelik, radar sistemleri ve diğer askeri tesisler oluşturduğunu belirtti.

Aquilino, Mischief Reef, Subi Reef ve Fiery Cross isimli adalarda askeri altyapının tamamlanmak üzere olduğunun altını çizdi.





ADALAR TOPLULUĞUNUN EN BÜYÜĞÜ

Bin 400 metre uzunlukta ve 402 metre genişliğinde olan Taiping Adası, aynı zamanda Itu Aba olarak da biliniyor.

Çin’in güneydoğusunda bulunan Hainan Adası'ndan 1870 yılında gelen balıkçıların kullandığı ada, sonraki dönemde çok kez el değiştirmesi açısından stratejik bir öneme sahip.

Japonların, 1938’de Fransızlardan aldığı ve Tayvan’a uzaklığı bin 500 kilometreden fazla olan ada, 1945’te Çin'e yönetimine geri verilmişti.